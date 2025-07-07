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        İsrail saldırmadan önce sivilleri uyardı

        İsrail ordusu, Yemen'deki Hudeyde, Ras İsa ve Salif limanları ile Hudeyde elektrik santraline yönelik saldırı düzenleyeceğini bildirdi ve sivillerin bölgeyi tahliye etmesi için uyarıda bulundu. Ordu sözcüsü Avichay Adraee, bu bölgelerde yürütülen askeri faaliyetler nedeniyle söz konusu alanlara saldırı düzenlendiğini açıkladı

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 07.07.2025 - 00:25 Güncelleme: 07.07.2025 - 00:55
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        İsrail saldırmadan önce sivilleri uyardı
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

        Katz, X hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen yasası, Tahran yasasıyla aynıdır." ifadesini kullandı.

        "Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirten Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

        Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların onlarca savaş uçağıyla düzenlendiğini aktardı.

        Husilerin söz konusu limanları İran'dan gelen savaş araçlarını nakletmek için kullandığı öne sürülen açıklamada, elektrik santralinin de askeri faaliyetler için kullanıldığı iddia edildi.

        İsrail ordusu, kısa süre önce Yemen'deki bazı noktaların işaretli olduğu harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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