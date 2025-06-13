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        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 58 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 58 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları neticesinde 32'si insani yardım bekleyenler olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 00:36 Güncelleme: 13.06.2025 - 00:36
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        58 Filistinli hayatını kaybetti
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        İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ve açtığı ateş sonucu, 32’si insani yardım bekleyenler olmak üzere 58 Filistinli hayatını kaybetti.

        AA muhabirine konuşan sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, saldırılar Gazze’nin kuzey, orta ve güney bölgelerinde yoğunlaştı.

        İsrail ordusu, evleri, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırları ve sivillerin toplandığı alanları hedef aldı.

        Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki el-Megazi Mülteci Kampı’nda sivillerin toplandığı bir alan, İsrail'e ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından bombalandı ve bu saldırı sonucunda 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

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        Gazze’nin kuzeyinde, Netzarim Koridoru yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere açılan ateşte 13 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

        Aynı bölgede yer alan Cibaliya Mülteci Kampı’nın batısındaki Bir en-Naca bölgesine yönelik topçu atışında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Gazze Şehri'nin kuzeybatısında yardım bekleyen 5 Filistinli daha hayatını kaybederken, Makusi bölgesinde sivillerin üzerine düzenlenen İHA saldırısında da 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail ordusu ayrıca, Cibaliya’nın güneyindeki Zarka bölgesinde yer alan Halava Kampı ve bitişiğindeki okulun tahliye edilmesi için, bölgede barınan binlerce yerinden edilmiş kişiye bildiriler attı.

        Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde yardım dağıtım merkezinin yakınında düzenlenen saldırılarda 14 Filistinli öldürülürken, Han Yunus’un çeşitli bölgelerine yönelik top atışlarında ise aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi.

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        Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun doğrudan iletişim hatlarını hedef alması sonucu, internet ve sabit telefon hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu.

        Bu nedenle sağlık ekipleriyle iletişim kurmakta büyük zorluklar yaşanıyor ve acil müdahalelerin koordinasyonunda ciddi aksamalar meydana geliyor.

        Kızılay, insani acil durumlara müdahale etmekte diğer yardım kuruluşlarıyla koordinasyon sağlamakta da ciddi güçlükler yaşandığını vurguladı.

        İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana ABD'nin desteğiyle Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi eylemleri sürdürüyor. Tüm bu uygulamalar, uluslararası hukukta soykırım olarak tanımlanabilecek düzeyde kabul ediliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın bu saldırıların durdurulmasına yönelik çağrı ve kararlarını ise İsrail göz ardı etmeye devam ediyor.

        Devam eden saldırılar sonucunda, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 182 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı. Ayrıca 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce insan yerinden edildi. Kıtlık nedeniyle çocuklar da dahil olmak üzere birçok kişi yaşamını yitirirken, kentte büyük çaplı yıkım meydana geldi.

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