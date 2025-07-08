İsrail saldırılarında 32 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp insani yardım girişini engelleyerek insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve siviller vardı.

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İsrail ordusunun Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesinde bir evi bombalaması sonucu aralarında bir bebek ve annesi de olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin batısındaki Rimal mahallesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alan bombalı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimini hedef alan saldırılar

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde İsrail ordusunun "Ebu Amra" ailesine ait evi hedef alması sonucu 1 Filistinli öldü.

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İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Ebu Halu Okulu'nu bombalaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zevayide beldesinin batısındaki çadırın bombalandığı saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyini hedef alan saldırılar

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Mevasi bölgesinde İsrail'in yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu anne, baba ve 2 çocuktan oluşan 4 kişilik bir aile yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Mevasi bölgesinde ayrıca Filistinlilerin çadırlarını bombaladı, biri çocuk 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Han Yunus'taki Nasır Hastanesi çevresinde yerinden edilen Filistinlilere ait bir çadırı İsrail ordusunun hedef alması nedeniyle 3 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail askerlerinin kentin batısındaki Tıne caddesinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'un Şehitler Camisi bölgesinde İsrail ordusu 1 Filistinliyi öldürdü. Mevasi'de ise İsrail'in çadırları hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. İsrail ordusunun Han Yunus'ta bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.