Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail saldırılarında 28 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail saldırılarında 28 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 28 Filistinli hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 18:56 Güncelleme: 02.06.2025 - 18:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        28 Filistinli hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı kesimlerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 28 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Sağlık kaynakları ile görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Şerah Kavşağı yakınlarında bulunan sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde ise Filistinli "Bereş" ailesinin evi vuruldu, 16 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        Cibaliya'ya düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren 2 kişinin cenazesi de Şifa ile El-Ehli Baptist hastanelerine getirildi.

        Söz konusu saldırılarda yaralananların durumunun ağır olduğu, can kaybının artabileceği aktarıldı.

        REKLAM

        Cibaliya'da Filistinli "Cüneyd" ailesinin evine düzenlenen bombardımanda da 1 kadın hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'a düzenlediği saldırıda 3 Filistinli can verdi.

        Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyda bölgesinde de Bureyc Belediyesine ait araç hedef alındı. Saldırıda biri belediye çalışanı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti açıklarında avlanan Filistinli 2 balıkçı da İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Ukrayna heyeti: Bir sonraki toplantıya liderler katılmalı
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        Anneden bebeğine şiddet iddiası! Velayeti babasına verildi!
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        2 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüştü
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İntihar mektubundan parmak izi çıktı!
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        İzmir grevinde taraflar ne diyor?
        Yusuf'a Alman kancası!
        Yusuf'a Alman kancası!
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Ünlü oyuncu çileden çıktı
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        Bu kez obruk değil! Yağış sonrası korkutan görüntü!
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        "Benim olduğum yerde kimse Türkiye'ye bunu yapamaz"
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Habertürk Anasayfa