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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, İran ajanı 2 vatandaşını gözaltına alındı | Dış Haberler

        İsrail, İran ajanı 2 vatandaşını gözaltına alındı

        İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 06:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 06:03
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        İsrail, İran ajanı 2 vatandaşını gözaltına alındı
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        İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. AA'nın Yedioth Ahronoth gazetesine dayandırdığı habere göre İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

        Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

        İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #iran
        #israil
        #haberler
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