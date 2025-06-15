İsrail, İran ajanı 2 vatandaşını gözaltına alındı

İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. AA'nın Yedioth Ahronoth gazetesine dayandırdığı habere göre İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

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Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.

İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.