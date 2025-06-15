İsrail, İran ajanı 2 vatandaşını gözaltına alındı
İsrail'in karşılıklı saldırıların gölgesinde 2 vatandaşını İran'ın talimatlarıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına aldığı bildirildi
İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. AA'nın Yedioth Ahronoth gazetesine dayandırdığı habere göre İran'a ajanlık yaptığı suçlamasıyla dün gözaltına alınan 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
İran'ın talimatıyla "güvenlik suçları işledikleri ve ajanlık yaptıkları" şüphesiyle gözaltına alınan 2 İsrail vatandaşı hakkında soruşturmanın İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet ve polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.
Soruşturmanın diğer ayrıntıları hakkında yayın yasağı getirildiği belirtildi.
İsrail içerisinde son dönemlerde İran'a ajanlık yaptığı gerekçesiyle çok sayıda İsrail vatandaşı tutuklandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.