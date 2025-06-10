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        Haberler Dünya İsrail'in Kiev Büyükelçisi: Ukrayna'ya Patriot sevk ettik | Dış Haberler

        İsrail'in Kiev Büyükelçisi: Ukrayna'ya Patriot sevk ettik

        İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, İsrail'in Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi sevkiyatında bulunduğunu teyit etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 22:25 Güncelleme: 10.06.2025 - 22:26
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        İsrail'den Ukrayna'ya Patriot sevkiyatı
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        İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi Michael Brodsky, ABD'nin İsrail'e 1990'lı yılların başında verdiği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya transfer edildiğini teyit etti.

        Brodsky, iletişim uzmanı Marichka Dovbenko'nun YouTube kanalında yayımlanan programında, İsrail'in Ukrayna'ya yönelik askeri yardımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        1990'lı yılların başında Birinci Körfez Savaşı esnasında İsrail'in ABD'den aldığı Patriot hava savunma sistemlerine değinen Brodsky, "Bu arada, bu sistemler şu anda Ukrayna'da bulunuyor. Bunlar 1990'ların başında İsrail'de hizmet veren sistemlerdi ve daha sonra bunları, Ukrayna'ya devretmeyi kabul ettik." ifadelerini kullandı.

        Brodsky, İsrail'in Ukrayna'ya askeri olarak yardım etmediği iddialarına karşı Patriot sistemlerinin bu ülkeye transfer edildiğini belirterek "İsrail, askeri anlamda da yardımda bulundu." dedi.

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        İsrail basını, ocakta İsrail Hava Kuvvetlerinin Nisan 2024'te ülkedeki Patriot hava savunma sistemlerini kullanımdan kaldırdığını aktarmıştı.

        Bunun üzerine Kiev yönetiminin İsrail'deki Patriot füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi için Washington ile irtibata geçtiği belirtilmişti.

        İsrail'in, Rusya'nın bu adıma tepki göstereceği endişesiyle aylarca bu fikre karşı çıktığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Eylül 2024'te bu adıma onay verdiği ifade edilmişti.

        Tel Aviv'in de yeşil ışık yakmasının ardından ABD'nin İsrail'deki Patriot füzelerini Ukrayna'ya göndermek için harekete geçtiği kaydedilmişti.

        RUSYA'DAN UKRAYNA'YA YENİ SALDIRI

        Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus ordusunun, Ukrayna'ya 7 füze ve 315 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine füze ve İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Saldırıda 2 balistik ve 5 seyir füzesinin kullanıldığı, Rusların ayrıca 315 İHA fırlattığı aktarılan açıklamada, hava savunma kuvvetlerince tüm füzelerin imha edildiği, 277 İHA'nın ise imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

        "Kiev'e en büyük saldırılardan biri yapıldı"

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, son günlerde ülkesinin yoğun hava saldırısı altına olduğunu vurguladı.

        Ukrayna'ya yönelik bu gece yapılan saldırılarda farklı tipten füzeler ve İHA'ların kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugün Kiev'e en büyük saldırılardan biri yapıldı." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy saldırılarda ayrıca Odessa, Çernigiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinin de hedef alındığını duyurdu.

        Saldırılar nedeniyle en az 2 kişi öldü ve 13 kişi yaralandı

        Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun başkente yönelik hava saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti.

        Saldırı nedeniyle başkentin farklı semtlerinde yangınların çıktığını aktaran Kliçko, mevcut bilgilere göre kentte 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper ise aynı uygulamadan yaptığı paylaşımında, Rus ordusunun gece saatlerinde Oddesa kentine İHA'larla düzenlediği saldırıda en az 2 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını ifade etti.

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