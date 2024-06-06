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        Haberler Dünya İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti! | Dış Haberler

        İsrail Gazze'de BM okulunu vurdu: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı'na (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 35 ile 45 arasında olduğunu bildirdi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:03
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          Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı 2. bölgesinde onlarca yerinden edilmiş insanın barındığı bir okulu bombalayarak korkunç bir katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

        • 2

          UNRWA yetkilileri, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 35 ile 45 arasında olduğunu söyledi. Yetkililer, henüz net bir açıklama yapmadı.

        • 3

          Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından yapılan açıklamada İsrail'in bu katliamları yaparak soykırım suçu işlemesi kınandı. Açıklamanın devamında Amerika'nın İsrail'in yanında durması, silah ve askeri destek vererek bu soykırımın devamına yeşil ışık yakması da kınandı.

        • 4

          İnsanlığa ve uluslararası hukuka karşı işlenen bu suçlardan tamamen İsrail'in ve Amerikan yönetiminin sorumlu tutulduğu açıklamada, tüm dünyaya bu suçları ve Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail-Amerikan saldırılarını kınamaları çağrısında bulunuldu.

        • 5

          Açıklamada, uluslararası toplum ile Birleşmiş Milletler ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan, Gazze Şeridi'nde sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik soykırımı durdurması için İsrail'e baskı yapmaları istendi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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