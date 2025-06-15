İsrail, İran'ın başkenti Tahran'a saldırı gerçekleştirdi.

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Başkent Tahran'ın batısında şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'in Şehran semtinde bir petrol deposunu vurduğu bilgisi ülke medyasına yansıdı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ise "Tahran yanıyor" ifadelerini kullandı.

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Mossad Direktörü David Barnea ve ordu komuta kademesiyle durum değerlendirme toplantısı yapmış, İran'ın misillemelerine ilişkin "(İran lideri Ayetullah Ali) Hamaney, İsrail'e füze fırlatmaya devam ederse Tahran yanacak." tehdidinde bulunmuştu.

טהרן בוערת — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) June 14, 2025

İranlı yetkililer ise, saldırı sonucu oluşan yangının kontrol altına alındığını aktardı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

İran basını, saldırı sonrası Şehran bölgesinde elektriklerin kesildiğini bildirmişti.

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İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

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İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 41 kişi yaralandı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.