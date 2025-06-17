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        Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un sığınaktaki görüntüsü yayınlandı - İran-İsrail savaşı son dakika | Dış Haberler

        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un sığınaktaki görüntüsü yayınlandı

        İran'dan yeni füze saldırısı düzenlenirken İsrail'de vatandaşların sığınaklara geçmesi istendi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un sığınaktaki görüntüsü dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 19:11 Güncelleme: 17.06.2025 - 19:20
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        İsrail Cumhurbaşkanı sığınakta
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        İran akşam saatlerinde 10. dalga saldırısının başladığını duyururken Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu. Plaj ve sahillerde denize giren İsrailliler siren seslerinin ardından yapılan uyarılarla sığınaklara indi.

        CUMHURBAŞKANI HERZOG SIĞINAKTA

        İran ve İsrail'den gün boyunca karşılıklı saldırılır sürerken İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un sığınakta çekilmiş görüntüsü yayınlandı. Herzog sığınakta yanyana olduğu insanlarla tokalaştığı görüldü.

        'SIĞINAKLARDA KALIN' TALİMATI

        İsrail ordusu, İran'dan gelebilecek yeni saldırılar nedeniyle vatandaşlarına acil uyarıda bulunuyor. Yapılan açıklamada, ülke genelinde sığınaklara yakın yerlerde kalınması ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması talimatı veriliyor.

        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
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        #Herzog sığınak
        #haberler
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