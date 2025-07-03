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        Haberler Dünya İsrail Beyrut'un güneyine saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail Beyrut'un güneyine saldırdı: 1 kişi hayatını kaybetti

        İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 19:04 Güncelleme: 03.07.2025 - 19:04
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        İsrail Beyrut'un güneyine saldırdı
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        Lübnan Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

        İsrail’e ait bir İHA'nın, bir aracı otoyolda seyir halindeyken hedef aldığı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına silah kaçakçılığı ve “terör planları” yürüttüğü iddia edilen bir kişinin hedef alındığı öne sürüldü.

        Hedef alınan kişinin kimliğine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

        Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.

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