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        Haberler Dünya İsrail basını, ABD yönetimindeki İsrail destekçisi 3 üst düzey yetkilinin görevden alındığını iddia etti | Dış Haberler

        İsrail basını, ABD yönetimindeki İsrail destekçisi 3 üst düzey yetkilinin görevden alındığını iddia etti

        İsrail basını, ABD yönetiminde görevli İsrail destekçisi 3 üst düzey yetkilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "İran ve Gazze" konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle görevden alındığını öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 07:32 Güncelleme: 03.06.2025 - 07:32
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        "ABD yönetimindeki İsrail destekçisi 3 kişi görevden alındı" iddiası
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        Yedioth Ahronoth'un haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, aralarında İran ile yürütülen müzakerelerde de yer alan bir ABD-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere, Washington yönetiminde görevli "koyu İsrail destekçisi" 3 üst düzey yetkiliyi görevden aldığı iddia edildi.

        Tel Aviv yönetiminin, Trump'ın dış politikayı kendi eline alma isteği sebebiyle İsrail yanlılarının görevden alındığını değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, arka planda ise "İran'a muhtemel saldırı ve Gazze'deki savaşla ilgili" Trump'ın Netanyahu ile yaşadığı anlaşmazlıkların olduğu belirtildi.

        Haberde, ABD yönetimindeki değişiklikler konusunda İsrail'de endişe duyulduğu bildirildi.

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        Görevden alınanların ikisinin ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde yakın zamanda İran ve İsrail biriminin koordinatörü olarak atanan ABD-İsrail çifte vatandaşı Merav Ceren ile Afrika biriminin koordinatörü Eric Trager olduğu iddia edildi.

        Ceren ile Traeger'in, "büyük bir İsrail yanlısı" olarak bilinen ve Trump'ın görevden aldığı eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Waltz tarafından göreve getirildiği hatırlatıldı.

        Görevden alınan bir diğer yetkilinin ise "İsrail'in en büyük destekçilerinden biri" olarak kabul edilen, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus olduğu öne sürüldü.

        Yakın zamanda görevinden ayrılması beklenen Ortagus, Lübnan'da İsrail ile yapılan ateşkesi ve bölgedeki gelişmeleri Beyrut'a yaptığı ziyaretlerle yakından takip etmiş, Lübnan ziyaretlerinde yetkililerle yaptığı görüşmelerde "Davut Yıldızı" sembollü takılar kullanmasıyla dikkati çekmişti.

        Haberde, İsrailli kaynakların, söz konusu görevden alınmaların özellikle İsrail'e karşı olmadığını ve Trump'ın "Ulusal Güvenlik Konseyini zayıflatarak dış politikayı kendi eline almak istemesi" sebebiyle yapıldığını savunduğu belirtildi.

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        'KARAR TRUMP VE VANCE'E DAYANIYOR' İDDİASI

        İsrail yanlılarının görevden alınma kararının ABD Başkanı Trump ve Yardımcısı James David (JD) Vance'e dayandığı kaydedildi.

        Konuyla ilgili kaynakların, daha fazla İsrail yanlısı ABD'li yetkilinin görevden alınmasını göz ardı etmediği ve bunun Trump ile Netanyahu arasında açılan mesafenin bir parçası olarak değerlendirdiği aktarıldı.

        ABD Başkanı Trump'ın, 27 Mayıs'ta, Netanyahu'ya "İran'la nükleer müzakereleri baltalayacak adımlar atmaması" konusunda uyarıda bulunduğunu açıklanmıştı.

        İsrailli askeri uzman Amos Harel, Haaretz gazetesinde kaleme aldığı yazısında, ABD Başkanı'nın Netanyahu'nun "oyunlarından bıktığını" öne sürmüş ve Trump'ın, İsrail'e "Gazze'ye insani yardımların girişi" konusunda baskı yaptığını belirterek, bu durumun "Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığını" kaydetmişti.

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