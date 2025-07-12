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        Haberler Dünya İspanya'nın Zaragoza şehrinde sel meydana geldi | Dış Haberler

        İspanya'nın Zaragoza şehrinde sel meydana geldi

        İspanya'nın Zaragoza şehrinde sel meydana gelirken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Sel sonucu can kaybı yaşanmadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 22:16 Güncelleme: 12.07.2025 - 22:22
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        İspanya'da sel meydana geldi
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        İspanya'nın Zaragoza kentinde meydana gelen selde araçlar yollarda mahsur kaldı.

        İspanya'nın Aragon özerk bölgesine bağlı Zaragoza ilinin Tarazona kasabasında etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Cadde ve sokaklar sular altına kalırken, araçlar sel suları içinde sürüklendi.

        Devlet Meteoroloji Ajansı (AMET), kırmızı alarm yayınlayarak, halka seyahatlerini sınırlama ve yetkililerin talimatlarına uyma çağrısında bulundu. İspanya Ordusu Askeri Acil Durum Birimi (UME) yardım amacıyla eyalet genelinde görevlendirilirken, selde can kaybı yaşanmadı.

        *Haberin videosu Associated Press tarafından servis edilmiştir

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