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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazasında en az 30 kişi yaralandı | Dış Haberler

        İspanya'da kayak merkezinde telesiyej kazasında en az 30 kişi yaralandı

        İspanya'da Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej kazasında 9'u ağır en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:17 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:17
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        İspanya'da kayak kazası: 30 yaralı
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        İspanya'nın kuzeyindeki Huesca kentine bağlı Astun Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej kazasında 9'u ağır en az 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, Astun Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında geri dönüş makarasında oluşan arızadan dolayı kablolardan birinin koptuğu ve telesiyejlerden bazılarının düştüğü ifade edildi.

        Başbakan Pedro Sanchez kaza sonrası yaptığı açıklamada, "Astun istasyonundaki kaza haberi hepimizi üzdü. Aragon özerk yönetim hükümeti başkanı Jorge Azcon ile konuştum ve hükümetimiz adına yaralılara yardım için tüm desteğimizi verdiğimizi ilettim. Tüm sevgimiz yaralılar ve aileleri ile birlikte" dedi.

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