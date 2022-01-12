İsmail Kartal sahaya indi

"Bu benim işim. Sonuçta izlediğim maçlarda eksik olan bazı şeyler var. Ben futbolcularıyla iyi diyalog kuran, güven ilişkisine dayalı adımlar atan bir teknik adamım. Beni tanıdıkça nasıl bir insan olduğumu da anlayacaksınız. Kapımız herkese açık"