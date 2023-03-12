"İvedi bir şekilde bunların yapılması gerekiyor. Şu ana kadar 2 toplantı yapıldı, şimdi üçüncü toplantı yapılacak. Ona göre bir karar verilecek. Yani bu pasajın gecikecek bir durumu yok. Hem esnaflar mağdur olmasın hem de insanlar bu pasajda göçük altında kalma tehlikesine girmesinler. Ufak bir sallantıda pasaj yıkılırsa bu insanlara yazık olur. Uzmanlar televizyonlarda, Yeşilköy'ün zemininde zaten problemli olduğunu söylüyorlar. İnşallah böyle bir süreci yaşamayız ama yaşamamak için de önlemimizi almamız gerekiyor. Toplantıdan çıkan sonuç binanın yenilenmesine veya güçlendirmesine karşı çıkan yok. Fakat neye karar vereceklerini düşünecekler. Bu çalışmalar ivedilikle bir şekilde karar verirlerse, herkesin sağlığı açısından daha iyi olur."