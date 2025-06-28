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        Haberler Bilgi Gündem İSKİ İstanbul su kesintileri 29 Haziran 2025 Pazar: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul su kesintisi programı: İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Haziran Pazar günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yapılacağını duyurdu. Anadolu ve Avrupa Yakası'nda belirli mahalleleri etkileyecek kesintiler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Kent sakinleri, kesintilerin hangi saatlerde son bulacağını öğrenmek için İSKİ'nin sorgulama ekranına yöneliyor. İşte su kesintisi yaşanacak bölgeler ve planlı çalışmaların detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2025 - 23:56 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:56
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        İstanbul su kesintisi programı
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        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 29 Haziran Pazar günü yapılacak planlı su kesintileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu ve Avrupa yakasında bazı mahalleleri etkileyecek çalışmalar kapsamında geçici su kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesinti yaşanacak bölgelerdeki vatandaşlar, suyun ne zaman geleceğine dair bilgilere İSKİ’nin resmi sorgulama ekranından ulaşabiliyor. İhtiyaçlarını planlamak isteyen İstanbullular için detaylı duyurular da paylaşıldı. İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…

        İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

        İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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