İSKİ baraj doluluk oranı 20 Temmuz 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul’da baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar gibi İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranlarını günlük olarak güncelleyerek kamuoyuyla paylaşıyor. İşte İSKİ verilerine göre 20 Temmuz barajlardaki doluluk oranında son durum