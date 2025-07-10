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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ baraj doluluk oranı 10 Temmuz 2025: İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı 10 Temmuz 2025: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Marmara Bölgesi'nde yüksek derecede hissedilen sıcaklık dolasıyla barajlardaki su seviyesi merak ediliyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden yurttaşlar tarafından araştırılıyor. İşte 10 Temmuz barajlardaki son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 09:56 Güncelleme: 10.07.2025 - 09:56
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        • 1

          İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Temmuz 2025 tarihinde barajlardaki güncel su seviyeleri belli oldu. Peki, 10 Temmuz’da İSKİ Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        • 2

          İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

          İSKİ'nin paylaştığı İstanbul barajları doluluk oranı yüzde 62,09 oldu.

          Ömerli Barajı yüzde 67,45

          Darlık Barajı yüzde 70,28

          Elmalı Barajı yüzde 77,29

        • 3

          Terkos Barajı yüzde 65,83

          Alibey Barajı yüzde 45,57

          Büyükçekmece Barajı yüzde 58,29

          Sazlıdere Barajı yüzde 49,35

          Istrancalar Barajı yüzde 26,95

          Kazandere Barajı yüzde 57,4

          Pabuçdere Barajı yüzde 58,62

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