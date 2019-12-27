"KİMSEYE İHANET OLMAZ"

Bende kimseye ihanet olmaz. Biz 6 Aralık'ta bir şeyler yaşamaya karar verdik. Çok yeni, çok cici, çok tatlı bir şey... Biz boşandıktan sonra Tuğrul ile hiç görüşmedik. Can ile Çok güzel bir şey yaşıyoruz.