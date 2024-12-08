İSG SINAVI TAMAMLANDI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda; İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2), 8 Aralık 2024 Pazar günü (bugün) gerçekleştirildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 34 bin 553 adayın başvurduğu İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 17 ilde düzenlendi.

İSG oturumu, saat 10.15'te başladı ve 75 dakika sürdü.