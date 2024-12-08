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        Haberler Bilgi Yaşam İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2024 İSG sonuçları sorgulama ekranı

        İSG sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG sonuçları sorgulama ekranı

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. Sınavla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacağını belirtti. Peki İSG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, İSG sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 13:48 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:48
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        • 1

          İSG sonuçları için geri sayım sürüyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) sona erdi. Şimdi sırada İSG sonuçları var. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

        • 2

          İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM takvimine göre, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

        • 3

          İSG SINAVI TAMAMLANDI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi doğrultusunda; İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2), 8 Aralık 2024 Pazar günü (bugün) gerçekleştirildi.

          ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 34 bin 553 adayın başvurduğu İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 17 ilde düzenlendi.

          İSG oturumu, saat 10.15'te başladı ve 75 dakika sürdü.

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