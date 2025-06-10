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        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde çocuk atölyeleri başlıyor

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde çocuk atölyeleri başlıyor

        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde, farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan birbirinden yaratıcı sanat atölyeleri başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 14:33 Güncelleme: 10.06.2025 - 14:33
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        İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde çocuk atölyeleri başlıyor
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        İş Sanat, minik sanatseverleri heykelin büyüsüyle tanıştırmaya hazırlanıyor: Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan birbirinden yaratıcı sanat atölyeleri Levent’teki Kibele Sanat Galerisi’nde başlıyor.

        Heykel sanatçısı ve akademisyen Prof. Rahmi Aksungur’un Retrospektif sergisine ev sahipliği yapan Kibele Sanat Galerisi’ndeki ücretsiz atölyeler, 14 ve 21 Haziran Cumartesi günleri düzenlenecek.

        Çocuklar, sergiyi bir rehber eşliğinde gezecek, heykel sanatındaki malzeme çeşitliliğini konuşacak ve sanat eserleriyle mekân arasındaki ilişkiyi sorgulayacaklar.

        Öğretici bir deneyim sunan bu gezinin ardından da sınırsız hayal güçlerinden ve inceledikleri eserlerden ilhamla kendi tasarımlarını ortaya koyacaklar.

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        ŞEHRİMİZİ GÜZELLEŞTİRELİM: ÇOCUKLARLA TASARIM ATÖLYESİ

        14 Haziran Cumartesi, 11.00 / Yaş grubu: 6-9 yaş

        21 Haziran Cumartesi, 12.00 / Yaş grubu: 8-12 yaş

        RAHMİ AKSUNGUR’DAN İLHAMLA YARATICI HEYKEL ATÖLYESİ

        14 Haziran Cumartesi, 13.30 / Yaş grubu: 8-12 yaş

        21 Haziran Cumartesi, 15.00 / Yaş grubu: 6-9 yaş

        BİLMECELERLE HEYKEL AVI

        14 Haziran Cumartesi, 15.30 / Yaş grubu: 4-5 yaş (bir yetişkin eşliğinde)

        İş Kuleleri’ndeki İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde düzenlenen ücretsiz çocuk atölyelerine kaydınızı kibele.atolye@issanat.com.tr adresine e-posta göndererek oluşturabilirsiniz.

        Galeriyi her gün 09.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gezebilirsiniz.

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        #İş Sanat Kibele Sanat Galerisi
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