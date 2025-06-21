İrlanda'dan Avrupa Birliği'ne İsrail çağrısı

İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesine değinerek varılan sonuçlardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

İsrail'in eylemlerinin gerçek bir bedeli olması gerektiğini belirten Harris, şu ifadeleri kullandı:

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"Gözden geçirmenin sonucunda İsrail'e karşı ihlalleri nedeniyle hızlı ve somut adımlar atılmalı. Ölümlere son vermek için harekete geçmeliyiz. Dünya, aç çocuklar krizini görmezden gelemez. Bunun gerçek bir bedeli olmalı. Bu hafta Brüksel'den İrlanda'ya götüreceğim mesaj budur."

AB, Avrupa kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta, İsrail'le Ortaklık Anlaşması'nı incelemeye almıştı.

İsrail ile yürürlükteki anlaşmanın uluslararası hukuka uyma şartını ihlal edip etmediğine yönelik yapılan incelemede, Tel Aviv’in anlaşmayı ciddi şekilde ihlal ettiği sonucuna varıldığı bildirilmişti.

İhlale ilişkin örnekler arasında Gazze’ye yönelik insani yardım ablukası, hastanelere yönelik saldırılar, Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesi, toplu tutuklamalar, keyfi gözaltılar, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi ve İsrailliler tarafından uygulanan şiddet yer alıyordu.