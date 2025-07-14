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        Haberler Magazin Irina Shayk'ın Türkiye gezisi - Magazin haberleri

        Irina Shayk'ın Türkiye gezisi

        Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelen dünyaca ünlü model Irina Shayk, gezisine dair anları, sosyal medya sayfasından yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 12:17 Güncelleme: 14.07.2025 - 12:17
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        Irina Shayk'ın Türkiye gezisi
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        Rus manken Irina Shayk, Bradley Cooper ile birlikteliğinden doğan kızı Lea De Seine ile Türkiye'ye gelmişti.

        Yerebatan Sarnıcı'nı ziyaret eden, Boğaziçi'nde tekne turu yapan ünlü model, ardından rotasını Ege koylarına çevirdi.

        Konum olarak yer belirtmeyen Irina Shayk, denizin ve güneşin keyfini çıkardığı anları da yaklaşık 24 milyon takipçili Instagram sayfasından paylaştı.

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        39 yaşındaki Irina Shayk'ın fotoğrafları Türk takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.

        Irina Shayk, pozlarına; "Yaz geldi" notunu düştü.

        Ceketin altında Irina var
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        #irina shayk

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