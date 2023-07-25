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        Haberler Dünyadan Irina Shayk ile Tom Brady aşkı belgelendi - Magazin haberleri

        Irina Shayk ile Tom Brady aşkı belgelendi

        Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü model Irina Shayk ile Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady'nin birlikteliği ortaya çıktı. Çift, Brady'nin evinden çıkarken görüntülendi

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 11:56
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          Rus model Irina Shayk'ın meslektaşı ve arkadaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile Joe Nahmad ve Madison Headrick'in düğününde yakınlaştığı öne sürülmüştü. Haziran ayında gerçekleşen düğün Shayk iddiaları reddetmişti.

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          Page Six'e konuşan kaynaklar, "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" demişti. Aynı kayaklar Brady'nin Rus modelle ilgilenmediğini ve sadece arkadaş olduklarını söylediğini iddia etmişti.

        • 3

          "YALAN" AÇIKLAMASI

          Çıkan haberlerin ardından Irina Shayk'ın menajerlik şirketi, "Bu hikâye tamamıyla yalan. Bu söylenenler, düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" açıklamasını yapmıştı.

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          Yaşananlardan aylar sonra Irina Shayk (37) ile Tom Brady'nin (45) aşkı sonunda belgelendi.

        • 5

          Geçtiğimiz hafta sonunu birlikte geçiren çiftten Irina Shayk, Tom Brady'nin Los Angeles'taki evinden çıkarken görüntülendi.

        • 6

          Amerikan futbol oyuncusu olan Brady, bir gün sonra da sevgilisini otomobiliyle evinden aldı. İkili, kırmızı ışıkta beklerken gazetecilerin objektiflerine yansıdı. O anlarda Irina Shayk'ın kendisini gizlemeye çalıştığı görüldü.

        • 7

          COOPER'DAN BİR KIZI VAR

          Öte yandan Irina Shayk, oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğini 2019'da sonlandırmıştı. İkilinin Lea adında bir kızı bulunuyor. Geçtiğimiz yıl da ünlü çiftin yeniden bir araya geldiği öne sürülmüştü.

        • 8

          EŞİNDEN 2022'DE AYRILMIŞTI

          2009 yılında evlenen Gisele Bündchen ile Tom Brady ise 13 yıllık evliliklerini 2022'de sonlandırdı.

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          Bündchen ile Brady'nin, Vivian ve Benjamin adında iki çocuğu bulunuyor.

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