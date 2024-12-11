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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci: Hep birlikte olmalıyız - Futbol Haberleri

        İrfan Can Kahveci: Hep birlikte olmalıyız

        Fenerbahçe'nin orta sahası İrfan Can Kahveci, 2-0 yenildikleri Athletic Bilbao maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 20:59 Güncelleme: 11.12.2024 - 20:59
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        "Hep birlikte olmalıyız"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'nin oyuncularından İrfan Can Kahveci, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HEP BİRLİKTE OLMALIYIZ"

        Tepkiler hakkında konuşan İrfan, "İki maçtır mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Taraftarımızın bazı tepkileri oldu. Uzun yıllardır burada olduğum için bunları biliyorum ama hep birlikte olmalıyız. Geçen sene de böyle bir konuşmam olmuştu." dedi.

        Ayağa kalkmaları gerektiğini söyleyen İrfan, "Tabii ki tepki oluyor, haklarıdır. Bundan sonra birlikte olmamız gerekiyor. Önümüzde devam eden bir süreç var. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatır ve güzel günleri yaşarız."sözlerini sarf etti.

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