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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İrfan Can Kahveci: Hedefim Fenerbahçe efsanesi olmak - Fenerbahçe Haberleri

        İrfan Can Kahveci: Hedefim Fenerbahçe efsanesi olmak

        Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımı'nın oyuncularından İrfan Can Kahveci, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 23:33 Güncelleme: 04.06.2025 - 23:33
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        "Hedefim Fenerbahçe efsanesi olmak"
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        Fenerbahçe'de ve A Milli Futbol Takımı'nda top koşturan İrfan Can Kahveci, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında konuştu.

        "HEDEFİM F.BAHÇE EFSANESİ OLMAK"

        Avrupa hayallerini rafa kaldıran tecrübeli oyuncu, "Gençliğimde Avrupa hayalim vardı. Nasip olmadı. Şu an en büyük hedefim, küçüklüğümden beri tuttuğum takım olan Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamak ve Fenerbahçe'nin efsanesi olmak." dedi.

        "HATIRLAMAK İSTEMİYORUM"

        Zor günler yaşadığını anlatan İrfan Can Kahveci, "2-3 yıl önce çok istenmeyen bir adamdım. Hem kendi taraftarlarım, hem rakip takım taraftarları tarafından. Islıklandığım dönemler oldu. Kötü zamanlar geçirdim. Ancak kendimi geliştirmek için çalışıyorum. O dönemleri hatırlamak dahi istemiyorum. Çok zor zamanlar geçirdim. Artık daha olgun ve tecrübeliyim. O dönemlere geri dönmemek için çok çalışıyorum. " şeklinde konuştu.

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        "DERS ALDIĞIM BİR SENE OLDU"

        29 yaşındaki futbolcu şampiyonluk yarışı için, "Bu sene hem kendi adıma hem de takım olarak istediğimiz bir sonuçla bitiremedik. Benim için zorlu geçse de ders aldığım bir sene oldu." ifadelerini kullandı.

        "GÖNÜL İSTERDİ Kİ DAHA ÇOK SÜRE ALAYIM"

        Milli futbolcu ayrıca, "Geçtiğimiz sezon hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene istediğimiz sonuçla bitiremedik sezonu. Bu da tabii üzücü. Ritmimi bulduğum bir dönem yakalayamadım. Milli Takım iyi geçti, 4 maçta 3 gol attım. Ama takımda bireysel olarak iyi geçiremedim sezonu. Gönül isterdi ki daha çok süre alayım daha çok ritmimi yakalayayım. Bunlar da benim için bir ders hep. Her zaman kendimi geliştirmeye, hocalarımdan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum." dedi.

        "YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK"

        Milli Takım'daki arkadaşları ile ilgili konuşan İrfan, "Milli Takım'da iyi bir takımımız ve iyi bir ortamımız var. Çok yetenekli ve kaliteli oyuncularımız var, yenemeyeceğimiz bir takım yok. Buna İspanya da dahil." sözlerini sarf etti.

        "KAPTANLIK YAPMAK İSTERİM"

        Ayrıca sorumluluktan kaçmayacağını ifade eden İrfan Can Kahveci, "Milli Takım ya da Fenerbahçe'de kaptanlık yapmak isterim." ifadelerini de kullandı.

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