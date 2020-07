Süper Lig'deki ilk şampiyonluğuna ulaşan Başakşehir'in yetenekli orta sahası İrfan Can Kahveci, Habertürk TV'de Ayhan Şensoy'un sorularını yanıtladı. Yıldız oyuncu Avrupa'ya transferi için için "Avrupa hedefim devam ediyor. İlk hedefim Türkiye'de şampiyonluktu. bunu gerçekleştirdim. Bundan sonraki hedefim Avrupa'ya transfer olmak. Avrupa'nın en büyük takımlarında ülkemi temsil etmek. İnşallah bu hedefimi de gerçekleştireceğim. Şu ana kadar beni İspanya ve Almanya liglerinden izleyen takımlar var. Ama tabii şu an bunlara odaklanmıyorum. Sezon ligde bitti ama Avrupa Ligi var. Ona konsantreyiz. Kendi tercihim İspanya La Liga'da oynamak." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALMADIM"

İrfan Can, Fenerbahçe'den teklif alıp almadığı için ise "Fenerbahçe konusu çok konuşuluyor. Ama bana ulaşan bir teklif yok. Ama benim öncelikli hedefim Avrupa'da forma giymek. İlk tercihim Avrupa" diye konuştu.