İrem Helvacıoğlu'ndan yeni hamilelik pozları
İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu'nun heyecanı büyüyor. Oyuncudan yeni hamilelik fotoğrafları geldi; "Tümsek çıktı"
Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti.
Kız bebek bekleyen ve 5 aylık hamile olan oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.
Evinin bahçesinde eşine poz veren İrem Helvacıoğlu, fotoğraflarına; "Güneş çıktı, tümsek çıktı ve bilin bakalım kameranın arkasında kim var? Babamız..." notunu düştü.
Fotoğraflarda İrem Helvacıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.