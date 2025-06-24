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        Haberler Magazin İrem Helvacıoğlu'ndan hamilelik pozu - Magazin haberleri

        İrem Helvacıoğlu'ndan hamilelik pozu

        İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun heyecanı büyüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 09:31 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:31
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        Heyecanı büyüyor
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        Ekim 2024'te evlenen Ural Kaspar ile evlenen İrem Helvacıoğlu'nun bebek beklediği öğrenilmişti.

        Kız bebek bekleyen ve 6 aylık hamile olan oyuncudan yeni fotoğraflar geldi.

        Fotoğraflarda İrem Helvacıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü.

        Çift, geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Bu söylentinin nedeni ise, Helvacıoğlu ile Kaspar'ın birbirlerinin sosyal medyada silmesiydi. Ancak ikili, kısa bir süre sonra yeniden takipleşmeye başladı.

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        #İrem Helvacıoğlu
        #Ural Kaspar

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