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İrem Helvacıoğlu: Evlilik belki sürpriz olur!

İrem Helvacıoğlu, yeni bir aşka yelken açtığı gurme sevgilisi Yolaç Özcan ile birlikte el ele objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, basın mensuplarının 'evlilik' sorularına, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur" yanıtını verdi

05.03.2022 - 09:39 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İrem Helvacıoğlu-Yolaç Özcan çifti, önceki akşam sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye gitti.

    Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Helvacıoğlu, "Arkadaşımın doğum günü, bu yüzden geldik." şeklinde konuştu.

  • "EVLİLİK BELKİ SÜRPRİZ OLUR!"

    Cahide Palazzo'da görüntülenen ve daha önce, "Harika giden bir ilişkimiz var. Biz çok mutluyuz." açıklamasını yapan ünlü oyuncuya, evlilik düşünüp, düşünmediği soruldu.

    Konuyla ilgili konuşan İrem Helvacıoğlu, "Bilmem, belki sürpriz olur. Şimdi çok güzel gidiyor ilişkimiz. Olursa öyle bir durum zaten haberiniz olur." ifadelerini kullandı.

    2 Şubat'ta 32 yaşına basan İrem Helvacıoğlu, röportajın ardından, "O kadar çok yakışmayan bir pozisyondayım ki... Çünkü setten direkt buraya geldim." dedi.

  • AŞKINI BU SÖZLERLE İLAN ETMİŞTİ

    İrem Helvacıoğlu, Özcan'la aşkını 2022'ye dakikalar kala Instagram'dan yayınladığı fotoğraf ile duyurmuştu. Özcan ile ilişki yaşadıklarını doğrulayan ünlü oyuncu, aşkını, "Bazen bir anı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her anı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim." sözleriyle ilan etmişti.

  • "ÇOK KAR, ÇOK AŞK!"

    Ayrıca geçtiğimiz haftalarda soluğu Gaziantep'te alan çift, objektif karşısına geçmişti. Karın tadını çıkaran Helvacıoğlu ile Özcan, o anları da Instagram hesaplarından yayınlamıştı. Yolaç Özcan'ın gönderisine, "Çok kar, çok aşk..." notunu düştüğü görülmüştü. Keyifli halleriyle dikkat çeken çiftin paylaşımı takipçilerinden çok sayıda beğeni almıştı.

  • "SEVGİLİYE MEKTUP..."

    Yolaç Özcan da Helvacıoğlu'nun doğum gününü sosyal medyadan da kutlamıştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan Yolaç Özcan'ın gönderisine düştüğü, "Sevgiliye mektup..." başlıklı notu şöyleydi:

    Hayat tesadüflerle dolu sevgilim. Seninle aynı yerlere o kadar girip, çıksak da doğru zaman gelince tanışmamız gibi... Başlangıçlar Burgaz kadar heyecanlı sevgilim. Bir akşam yemeği hevesi ile giderken, adada mahsur kalmak gibi... Dileklerin o kadar masum ki sevgilim... Antep’te kardan mahsur kalıp, senin buna gülümseyip, sevindiğin o güzel suratın gibi... Gözlerine bakmak sevgilim, işte o sanki anda kaybolmak gibi... Seni seviyorum kalbim, iyi ki doğdun...

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