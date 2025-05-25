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        Haberler Dünya İran, doğu sınırına 400 km güvenlik duvarı inşa edecek | Dış Haberler

        İran, doğu sınırına 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edecek

        İran, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 15:28 Güncelleme: 25.05.2025 - 15:28
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        İran doğu sınırına 400 km güvenlik duvarı inşa edecek
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        İran Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyomers Haydari, Afganistan ve Pakistan'ın yer aldığı ülkenin doğu sınırına yıl sonuna kadar 400 kilometre güvenlik duvarı inşa edileceğini söyledi.

        İran devlet televizyonuna konuşan Haydari, konuya ilişkin bilgi verdi.

        Haydari, "Şu ana kadar 103 kilometrelik duvar inşa ettik ve 140 kilometrelik duvarın altyapısını hazırladık. Yıl sonuna kadar sınır kapatma çalışmalarını 400 kilometreye ulaştıracağız." dedi.

        İranlı yetkili, duvarın akıllı sensörler ve ileri teknolojiye sahip izleme sistemleri ile donatılacağını kaydetti.

        Tahran yönetimi, Afganistan ve Pakistan sınırında inşa etmekte olduğu 4 metre yüksekliğindeki beton duvarla kaçak göç ve rejim karşıtı unsurların ülkeye sızmasını engellemeyi hedefliyor.

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