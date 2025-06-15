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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir binaya saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir binaya saldırı düzenlendi

        İran Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir ek hizmet binasına İsrail tarafından saldırı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 23:02 Güncelleme: 15.06.2025 - 23:02
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        İran Dışişleri'ne bağlı binaya saldırı
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        İran Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İsrail’in, Tahran’daki saldırısında bakanlığa bağlı ek hizmet binalarından birine saldırı düzenlediğini duyurdu.

        Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, X hesabından paylaştığı mesajında, İsrail’in Tahran’daki saldırılarında bakanlığın Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünün hemen karşısında bulunan binalarından birine saldırdığını bildirdi.

        Saldırıda sivillerin yaralandığını kaydeden Hatibzade, saldırı sonrasına ait paylaştığı görüntünün enstitünün kütüphanesindeki hasarı gösterdiğini belirtti.

        İranlı yetkili, "Bu, İsrail rejiminin İran’a karşı devam eden sistematik saldırganlık kampanyasının parçası olan açık bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

        İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Siyaset ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü, Tahran’ın kuzeyinde Niyaveran semtinde yer alıyor.

        *Fotoğraf: DHA aracılığıyla

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