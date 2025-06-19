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        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek

        İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan karşılıklı saldırılar sürerken, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin cumartesi günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Arakçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:39
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        İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gelecek
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        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısına katılacak.

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        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya İran Dışişleri Bakanı Arakçi de katılacak. Toplantıya 40'tan fazla dışişleri bakanının katılması bekleniyor.

        Bakan Arakçi'nin İstanbul'dan önce İsvçre'nin Cenevre kentine de gideceği bildirildi. Cuma günü Cenevre'de Avrupalı meslektaşlarıyla temaslarda bulunacak olan Arakçi, daha sonra İstanbul'a gelecek.

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