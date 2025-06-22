İran Dışişleri Bakanı, Rusya'da

Rus haber ajanslarına açıklamada bulunan Zaharova, Erakçi’nin İstanbul’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldiğini belirtti.

Zaharova, "İran Dışişleri Bakanı'nın bir dizi görüşme için Moskova'ya geldiğini doğruluyoruz.” ifadelerini kullandı.

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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin İran’daki 3 nükleer santrale saldırısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.

"RUSYA, İRAN'IN DOSTUDUR"

İranlı Bakan, "Ben bu öğleden sonra Moskova'ya gidiyorum. Yarın sabah Başkan Putin'le (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bir toplantım olacak. Rusya, İran'ın dostudur. Stratejik bir ortaklık var iki ülke arasında. Her zaman birbirimize danışıyoruz, pozisyonlarımızı koordine ediyoruz." demişti.

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Erakçi’nin Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşmesi bekleniyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.