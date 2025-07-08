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        Haberler Dünya İran: ABD'den görüşme talep etmedik | Dış Haberler

        İran: ABD'den görüşme talep etmedik

        İran devlet medyasının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer görüşmelerin yeniden başlatılması için ABD ile bir görüşme talep etmediklerini dile getirdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 08.07.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:14
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        İran: ABD'den görüşme talep etmedik
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        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, nükleer görüşmelerin yeniden başlatılması için ABD ile bir görüşme talep etmediklerini söyledi.

        İran devlet medyasının aktardığına göre Baghaei, ABD'den toplantı talep etmediklerini söyledi.

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        Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, "gelecek hafta veya daha sonra" İranlı diplomatlarla bir araya geleceğini söyledi.

        *Haberin görseli ShutterStock tarafından servis edilmiştir.

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        #iran
        #ABD
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