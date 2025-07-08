İran: ABD'den görüşme talep etmedik
İran devlet medyasının aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, nükleer görüşmelerin yeniden başlatılması için ABD ile bir görüşme talep etmediklerini dile getirdi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmaeil Baghaei, nükleer görüşmelerin yeniden başlatılması için ABD ile bir görüşme talep etmediklerini söyledi.
İran devlet medyasının aktardığına göre Baghaei, ABD'den toplantı talep etmediklerini söyledi.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, "gelecek hafta veya daha sonra" İranlı diplomatlarla bir araya geleceğini söyledi.
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