İran: 30 asker ve 1 Kızılay çalışanı hayatını kaybetti

İsrail'in İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletine saldırılarında 30 asker ve 1 Kızılay çalışanı toplamda 31 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Doğu Azerbaycan Valisi Behram Sermest, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in eyalet genelinde bugün 19 noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

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Sermest, "Siyonist rejimin cuma sabahından bu yana bu eyalete yönelik saldırıları sonucunda İslam vatanını savunurken 30 asker ve bir Kızılay mensubu şehit düştü, 55 kişi yaralandı." dedi.

Vali Sermest, saldırıların eyalete bağlı Tebriz kentinde 12 noktaya gerçekleştirildiğini belirterek, Bostanabad, Şebister, Azerşehr, Merage ve Türkmençay ilçelerinin de saldırıların hedefi olduğunu aktardı.

İSRAİL'DEN AMBULANSA SALDIRI

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinde bir ambulansın İsrail saldırısında hedef alındığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Kızılayı'nın yazılı açıklamasına göre, Batı Azerbaycan eyaletinde İsrail bir ambulansı hedef aldı.

Saldırıda 2 sağlık görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.