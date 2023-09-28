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        Haberler Dünya Irak'ta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği yangın anı kamerada

        Irak'ta yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği yangın anı kamerada

        Irak'ta Musul'un Hamdaniye ilçesinde düğün salonunda çıkan yangında 100'e yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Yangının başlangıç anı düğün kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:17
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          Irak'ta Musul’un Hamdaniye ilçesinde düğün salonundaki yangında en az 100 kişinin öldüğü, 150 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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          Havai fişekler nedeniyle çıktığı bilgisi basına yansıyan yangın esnasında düğün salonunda 800 kişinin bulunduğu öğrenilmişti.

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          CAN KAYBI 93 OLARAK GÜNCELLENMİŞTİ

          Irak İçişleri Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, yaptığı basın açıklamasında, düğün salonundaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 93 olarak güncellemişti.

          Yangında 100 kişinin yaralandığını aktaran Maan, hastanede yatanların sayısının ise 69 olduğunu kaydetmişti.

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          Yangında 93 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan edilmişti.

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          Yangın sonucu hayatını kaybeden 93 kişi için toplu cenaze töreni düzenlenmişti.

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          DÜĞÜNDEKİ FELAKET ANI KAMERADA

          Öte yandan düğündeki yangının düğün kamerasına yansıyan başlangıç anı da paylaşıldı.

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          Videoda gelin ile damadın pistten inerken meşalelerin yandığı, tavandaki süslemelerin kısa süre içerisinde alev alarak insanların panik içinde sağa sola koşuşturdukları görüldü.

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          DÜĞÜN SALONU SAHİBİ YAKALANDI

          Olayla ilgili soruşturma sürerken, düğün salonu sahibinin Erbil'de yakalandığını duyuruldu.

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          Açıklamada, Irak İçişleri Bakanlığı'nın aralarında salonun sahibi Semir Süleyman Krumi Rafo Asu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama emri çıkardığı belirtildi. 

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          Tutuklama emrinin alınmasının ardından, IKBY Güvenlik Konseyi kurumlarının salonun sahibini Erbil'de tutuklayarak Irak İçişleri Bakanlığı'na teslim ettiği kaydedildi.

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