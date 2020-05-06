Irak'ta 4 DEAŞ militanı yakalandı

AA

Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent merkezinde 1 Haziran ve Penca Ali semtlerinde düzenledikleri ev baskınlarında 4 DEAŞ mensubunu yakaladıklarını söyledi.

Baskın düzenlenen birden fazla adreste terör saldırısı ve eylemlerinde kullanılan bomba ve hafif silahların da ele geçirildiğini aktaran Harbiye, yakalananların Kerkük'te eylem yapma hazırlığı içinde olduklarının ortaya çıktığını kaydetti.

DEAŞ, Haziran 2014’te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.