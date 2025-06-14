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        Haberler Dünya Irak ABD'den İsrail'in hava sahasını kullanmamasını istedi | Dış Haberler

        Irak ABD'den İsrail'in hava sahasını kullanmamasını istedi

        Irak hükümeti, ABD'den İsrail savaş uçaklarının Irak hava sahasını kullanmamasını isterken, gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 22:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:00
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        Irak İsrail'in hava sahasını kullanmamasını istedi
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        Irak hükümeti, İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için ABD'den gerekli önlemleri almasını istedi.

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, yaptığı yazılı açıklamada, topraklarının, sularının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

        Numan, "Irak hükümeti, ABD'ye de çağrıda bulunarak iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesini ve İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almasını talep etti." ifadelerini kullandı.

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        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

        *Fotoğraf: İHA

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