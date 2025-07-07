Her yıl olduğu gibi bu yıl da gerçekleşmesi beklenen tanıtım öncesi, güncel bilgiler teknoloji tutkunlarını heyecanlandırdı. Tasarım çizgisinde köklü değişikliklere gidileceği konuşulan iPhone 17’nin, mor ve yeşil gibi dikkat çekici renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...