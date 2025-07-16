iPhone 17 ne zaman çıkacak? iphone 17 özellikleri, çıkış tarihi ve serileri belli oldu mu?
Teknoloji devi Apple tarafından iPhone 17 serisinin satışı başlayacak. Apple'ın en yeni iPhone serisinin tanıtımı için gözler eylül ayına çevrildi. Daha önceden iPhone 16: 9 Eylül 2024, iPhone 15: 12 Eylül 2023, iPhone 14: 7 Eylül 2022 tarihinde çıkmıştı. Peki iPhone 17 ne zaman çıkacak?
- 1
iPhone 17 çıkış tarihi teknoloji tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Yeni serinin eylül ayında lasmanının yapılması bekleniyor. Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.
- 2
İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.
Geçmiş yıllarda iPhone tanıtım tarihleri:
iPhone 16: 9 Eylül 2024
iPhone 15: 12 Eylül 2023
iPhone 14: 7 Eylül 2022
iPhone 13: 14 Eylül 2021
iPhone 12: 13 Ekim 2020
iPhone 11: 10 Eylül 2019
- 3
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.
-