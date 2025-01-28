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        Haberler Bilgi Gündem iOS 18.3 güncelleme özellikleri: iOS 18.3 yenilikleri neler, özellikleri ne? iPhone Apple 18.3 güncellemesi kaç GB?

        Apple'dan iOS 18.3 güncellemesi: iOS 18.3 yenilikleri nelerdir?

        Apple, iPhone kullanıcıları için önemli bir adım daha atarak iOS 18.3 güncellemesini yayınladı. 27 Ocak 2025 tarihinde resmen kullanıma sunulan bu güncelleme, yalnızca yeni özellikler getirmekle kalmıyor, aynı zamanda cihaz güvenliğine yönelik kapsamlı iyileştirmeleri de beraberinde getiriyor. Bu kapsamda, iOS 18.3 güncellemesi özellik ve yenilikleri gündeme geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 22:40 Güncelleme: 28.01.2025 - 22:40
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        • 1

          iPhone kullanıcıları iOS 18.3 güncellemesi için sorgulamalar yapıyor. iOS 18.3 ve iPadOS 18.3 sürümleriyle gelen yenilikler arasında kullanıcı deneyimini optimize eden çeşitli düzenlemeler ve sistem kararlılığını artıran iyileştirmeler bulunuyor. Güncellemenin boyutu cihaz modeline göre farklılık gösterirken, genellikle 1,5 GB ile 2,5 GB arasında değişiyor. İşte güncel bilgiler...

        • 2

          İŞTE iOS 18.3 YENİLİKLERİ VE GÜNCELLEME DETAYLARI

          Apple Intelligence'ın Varsayılan Olarak Etkinleştirilmesi: iOS 18.3 ile birlikte, Apple Intelligence desteklenen cihazlarda varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu özellik, iPhone 15 Pro ve sonrası modeller ile M1 ve üzeri çipli iPad ve Mac'lerde kullanılabilir. Apple Intelligence, görsel zeka ve metin yeniden yazma gibi yapay zeka destekli özellikler sunuyor.

        • 3

          Bildirim Özetlerinde Güncellemeler: Bildirim özetleri, italik yazı tipiyle diğer bildirimlerden ayrılacak şekilde güncellendi. Ayrıca, kilit ekranından bildirim özetlerini yönetmek için yeni ayarlar eklendi. Haber ve eğlence uygulamaları için bildirim özetleri, yaşanan bazı hatalar nedeniyle geçici olarak devre dışı bırakıldı.

        • 4

          Hesap Makinesi Uygulamasında İyileştirme: Eşittir (=) tuşuna tekrar basarak son matematiksel işlemi tekrarlama özelliği geri getirildi. Bu, hızlı hesaplamalar yapan kullanıcılar için kullanışlı bir güncellemedir.

        • 5

          Hata Giderme ve Performans İyileştirmeleri: iOS 18.3, yazılı Siri komutları sırasında klavyenin kaybolması ve Apple Music uygulamasında şarkı sona erdiği halde müziğin çalmaya devam etmesi gibi sorunları düzeltti. Ek olarak, genel sistem performansı ve kararlılığı artırıldı.

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