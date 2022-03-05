'Invisible' finale kaldı

Pandeminin insanlar üzerinde yarattığı psikolojik baskıları konu edinen 'Invisible' (Görünmez' adlı film, Dünya Sağlık Örgütü tarafından düzenlenen ve 105 ülkeden 1027 film başvurusunun yapıldığı Health For All Film Festivali'nin 'Health Emergencies' kategorisinde finalist oldu.

Prodüksiyonu Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği tarafından gerçekleştirilen filmde 'Miss Europe'da Avrupa 3.'üncü güzeli seçilen Duygu Çakmak rol aldı.