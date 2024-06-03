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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'deki intikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı

        İzmir'de bir kişi otomobilinde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirmişti. Cinayet zanlılarının otomobili yaklaşık 3 saat boyunca takip ettikleri, olay esnasında araçta 5 kişi oldukları ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:22
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          İzmir'in Konak ilçesinde bir kişinin otomobilde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

          Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İşçiler Caddesi'nde Gerçek Atçı'nın otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma yürüttü.

        • 2

          Ekipler, şüphelilerin Atçı'nın otomobilini plakasız araçla yaklaşık 3 saat boyunca takip ettiklerini, olay esnasında araçta 5 kişi olduklarını belirledi.

          Şüphelilerden 3'ünün, güvenlik kamerasının bulunmadığını düşündükleri sokağa girdiğinde araçtan inerek Atçı'nın bulunduğu otomobile saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        • 3

          Polis, kimliklerini belirledikleri A.E. (17), E.E. (34), M.M. (26), R.Ç. (28) ve A.K'yi (26) Çiğli ilçesinde saklandıkları adrese düzenlediği baskınla yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

          Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        • 4

          Şüphelilerin Gerçek Atçı'nın kullandığı otomobili takip etmesi, aralarından 3'ünün bir sokağa giren Atçı'ya silahla saldırı düzenlemesi ve şüphelilerin araçla kaçması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        • 5

          Zanlıların olaydan sonra bir otoparka çektikleri aracı temizlemeleri de kayıtlarda yer alıyor.

          Konak ilçesi Hilal Mahallesi İşçiler Caddesi'nde, 31 Mayıs'ta otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Gerçek Atçı (44) olay yerinde yaşamını yitirmişti.

        • 6

          Polis, araçla kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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