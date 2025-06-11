İnternet üzerinden dijital AVM oyunu! Hayali yatırım sattı iddiası!

Avukat Ayşe Ayliz Korkmaz geçtiğimiz hafta Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne ilginç bir dolandırıcılık iddiasıyla ilgili şikayette bulundu.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Korkmaz tarafından verilen şikayet dilekçesinde, daha önce bazı TV programlarında ekonomist diye ekranlara çıkan Kaan Sarıaydın hakkında akıllara durgunluk veren iddialar yer aldı.

Korkmaz, tarafından verilen 49 sayfalık şikayet dilekçesinde 172 mağdur bulunuyor. İddialara göre, Kaan Sarıaydın ve ekibi, internet üzerinden ticaret, eğitim, sağlık ve medya alanında yatırımlar yapacaklarını öne sürerek Mavi Platform adı altında bir proje hazırladı.

Bu kapsamda en büyük projelerden biri de Mavi AVM isimli dijital alışveriş merkeziydi. İnternette kurulacak Mavi AVM’de 200 bin dijital dükkan olacağını vadeden Sarıaydın, dilekçedeki ayrıntılara göre 35 bin TL’ye bir payla bu dijital dükkanları satıyordu. Üç ay sonra sistem açıldığında bir payın 20 kat değerleneceği belirterek birçok kişiye hayali yatırım sattığı öne sürüldü.

HER PROJEYE AYRI PAY PARASI

İddialara göre Sarıaydın, Tarkus Ticaret Analiz Danışmanlık Strateji isimli şirket adına birçok alanda yatırım yapacaklarını duyurup her projeden pay ücreti almaya başladı. Bu projelerden biri olan Mavi Platform’dan 25 bin TL’ye pay satmaya başladı. Ayrıca online ders veren Mavi Dershane’nin kısa sürede 3 bin öğrenciye ulaştığını ve hedefin dünya çapında 5 milyon öğrenci olduğunu açıklayarak kişileri dolandırdığı iddia edildi.

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SAHTE LANSMAN İDDİASI

Şikayet dilekçesindeki ayrıntılardan biri de Sarıaydın’ın bu projelerle ilgili düzenlediği lansmanın da sahte olduğu iddiası. Buna göre 26 Kasım 2023’te Kaan Sarıaydın'ın İstanbul Levent’te düzenlediği lansmana yüzlerce kişi katıldı. Ve lansmanda yer alan şık giyimli kadın ve erkekler şirket çalışanı rolü yaptı. Yiyecek ve alkolsüz içecek servisleriyle zenginlik havası oluşturuldu.

KREDİ DOLANDIRICILIĞI İDDİASI

Şikayet dilekçesinde, Sarıaydın’ın dolandırıcılık yaptığı iddia edilen konuların tek tek detaylı şekilde anlatılması dikkat çekti. Bunlardan biri de ‘Kredi dolandırıcılığı’ oldu. Şikayet dilekçesinde şu ifadeler yer aldı: “Elde ettikleri başarıdan dolayı Dünya Bankası'nın Kaan Sarıaydın'a ait Tarkus firmasına kredi çıkardığını, bundan yararlanmak isteyenlere yarısı hibe diğer yarısı ise 60 ay vadeyle ödeme imkanı sunulacağını, kredi için 0 faizle 100.000 TL ile 2.000.000 TL arasında toplamda 500 kişi veya şirkete kredi kullanımı sağlandırılacağını, kredi ödemelerinin ilk yıl ödemesiz olmak üzere 5 yıl geri ödemeleri şeklinde olacağını, kullanmak isteyenlerin kullanmak istediği kredi miktarının %10'unu teminat olarak ödemesi gerektiğini, bu bedelin platformun bağlı olduğu Tarkus firması hesaplarına yatırılması gerektiğini belirterek bir de bunun için insanlardan para toplamıştır.”