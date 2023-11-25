Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam İnternet kullanıcıları eşleriyle yaşadığı komik anları paylaşıyor

        İnternet kullanıcıları eşleriyle yaşadığı komik anları paylaşıyor

        Evlilik bazen zor bir ilişki türü olabilir ama eşiniz eğlenceden anlayan biriyse her şey çözülebilir. Hatta evde sizi devamlı güldüren biri olduğu için kendinizi şanslı hissedersiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 17:52 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          "Ailemizin ilk Cadılar Bayramı kostümü; bebeğimiz taco, kocam acı sosu- ve ben de sonrası için tuvalet kağıdıyım."

        • 2

          "Kocam ve ben dün geceki Noel partisinde fotoğraf çekmeye çalışıyoruz."

        • 3

          "Partnerimden kulak pamuğu istedim. Kelimenin tam anlamıyla gülmekten ölüyordum!"

        • 4

          "Kocamın banyoyu dekore etmesine izin verdim."

        • 5

          "Karım küçük bir sehpa istediğini söyledi."

        • 6

          "Mumlarınız var ama karınızın 39. doğum günü için "doğru" olanları değil."

        • 7

          "Kızımın 5. sınıfa başladığı gün eşim de 17. sınıfa (yüksek lisans programına) başladı. İkisi de okula dönüş konusunda çok heyecanlı."

        • 8

          "Kocamdan hindili turtaya delikler açmasını istedim."

        • 9

          "8 ay önce kocam Nicolas Cage temalı bir parti vermenin eğlenceli olacağını söyledi. Bunu hemen unuttu. Ben unutmadım."

        • 10

          "Kocam karyola iskeleti yapacağını söyledi. Yeni yatağımız için olduğunu sanıyordum... Kedi içinmiş."

        • 11

          “Arkadaşım karısının hediyelerini paketlemeyi bitirdi. Soldaki bir parfüm, sağdaki ise bir kazak.”

        • 12

          "Eşim ve ben müteahhitle uğraşmaya karar verdik..."

          Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Başkent'te gürültü katliamı-2! Baba ile oğlu öldü!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        Dünyanın en büyük buzdağı 30 yıl sonra hareket haline geçti
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        İşte Seçil Erzan'ın Fatih Terim sorgusu!
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Önce yayaya sonra beton direğe çarptı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        Eski İsrail Başbakanına ihanet suçlaması
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Batı hükûmetlerinin bu hunhar katliam karşısında sessiz kalmalarını hayret ve dehşet içinde izliyoruz"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        "Çoğundan önce ölmeliydim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak
        Evine mahalle sığdırdı!
        Evine mahalle sığdırdı!
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Çocuklar arasında yayılıyor! Çin tedbirleri artıracağını duyurdu
        Rehine takası bugün de devam edecek
        Rehine takası bugün de devam edecek
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        2024'te vergi ve harçlara gelecek zam belli oldu
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        "Bıçağı öyle bir biledim ki..."
        EYT’li işçinin izin hakkı
        EYT’li işçinin izin hakkı
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Her 3 kadından 1'i tehdit altında!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa