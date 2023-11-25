İnternet kullanıcıları eşleriyle yaşadığı komik anları paylaşıyor
Evlilik bazen zor bir ilişki türü olabilir ama eşiniz eğlenceden anlayan biriyse her şey çözülebilir. Hatta evde sizi devamlı güldüren biri olduğu için kendinizi şanslı hissedersiniz.
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"Ailemizin ilk Cadılar Bayramı kostümü; bebeğimiz taco, kocam acı sosu- ve ben de sonrası için tuvalet kağıdıyım."
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"Kocam ve ben dün geceki Noel partisinde fotoğraf çekmeye çalışıyoruz."
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"Partnerimden kulak pamuğu istedim. Kelimenin tam anlamıyla gülmekten ölüyordum!"
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"Kocamın banyoyu dekore etmesine izin verdim."
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"Karım küçük bir sehpa istediğini söyledi."
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"Mumlarınız var ama karınızın 39. doğum günü için "doğru" olanları değil."
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"Kızımın 5. sınıfa başladığı gün eşim de 17. sınıfa (yüksek lisans programına) başladı. İkisi de okula dönüş konusunda çok heyecanlı."
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"Kocamdan hindili turtaya delikler açmasını istedim."
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"8 ay önce kocam Nicolas Cage temalı bir parti vermenin eğlenceli olacağını söyledi. Bunu hemen unuttu. Ben unutmadım."
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"Kocam karyola iskeleti yapacağını söyledi. Yeni yatağımız için olduğunu sanıyordum... Kedi içinmiş."
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“Arkadaşım karısının hediyelerini paketlemeyi bitirdi. Soldaki bir parfüm, sağdaki ise bir kazak.”
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"Eşim ve ben müteahhitle uğraşmaya karar verdik..."
Kaynak: Reddit
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