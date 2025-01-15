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        Haberler Bilgi Spor İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Bologna maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Şampiyonluğun favorileri arasında yer alan Inter, Serie A'nın 20. haftasında Bologna'yı ağırlıyor. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, İnter - Bologna maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Şampiyonluk yarışında yoluna dolu dizgin devam eden İnter, Bologna karşısında hata yapmak istemiyor. Sakatlığı devam eden milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun maçta oynayıp oynamayacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, " İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte İnter - Bologna maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 19:29 Güncelleme: 15.01.2025 - 21:17
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        • 1

          İnter - Bologna maçı için nefesler tutuldu. Son şampiyonu Inter, Bologna karşısında hata yapmak istemiyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta Luca J. Pairetto düdük çalacak. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, "İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Bologna maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte İnter - Bologna maçının tarihi ve saati...

        • 2

          INTER - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Inter - Bologna maçı 15 Ocak Çarşamba günü saat 22:45’te başlayacak.

        • 3

          INTER - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

          Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 4

          HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

          Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu’nun uyluk sakatlığı sebebiyle Bologna karşısında forma şansı bulması beklenmiyor.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Inter: Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Martinez, Thuram.

          Bologna: Skorupski; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Castro.

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