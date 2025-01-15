İnter - Bologna maçı için nefesler tutuldu. Son şampiyonu Inter, Bologna karşısında hata yapmak istemiyor. Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan maçta Luca J. Pairetto düdük çalacak. Kritik mücadeleye sayılı saatler kala, "İnter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Bologna maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" sorularının yanıtını haberimizde bir araya getirdik. İşte İnter - Bologna maçının tarihi ve saati...