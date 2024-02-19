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        Haberler Spor Futbol Inter- Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar ligi son 16 turu maçları - Futbol Haberleri

        Inter- Atletico madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları için geri sayım başladı. D Grubu'nu 2'nci olarak tamamlayan Inter, E Grubu'nu lider bitiren Atletico Madrid'i ağırlıyor. Futbolseverler, zorlu müsabaka öncesinde maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Inter- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 19.02.2024 - 17:31
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        • 1

          Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı sürüyor. İtalya Serie A'da en yakın takipçisine 9 puan fark atan lider Inter, Simeone'nin Atletico Madrid'ini konuk ediyor. San Siro'da oynanacak olan maç ile ilgili konular sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter- Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...

        • 2

          INTER- ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

          Inter- Atletico Madrid maçı 20 Şubat Salı (yarın) 23.00'de oynanacak.

          San Siro'da oynanacak olan maç dijital platform EXXEN'den yayınlanacak.

        • 3

          Kritik mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

          INTER- ATLETİCO MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LER

          Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Thuram, Martinez

          Atletico Madrid: Oblak, Savic, Witsel, Hermoso, Llorente, De Paul, Koke, Pablo Barrios, Lino, Griezmann, M. Depay

        • 4

          İKİ TAKIMDA SON DURUM

          İtalya Ligi’nde zirvenin sahibi Inter, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde finalde Manchester City’e kaybetmişti. Yeni sezonda ise hem Avrupa’da hem de ligde başarılı bir grafik çizdiler. Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda 6 karşılaşma oynayan Inter 3 galibiyet ve 3 beraberlikle grubunu ikinci tamamladı. Inter, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

          Öte yandan Atletico Madrid bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid ve Girona’nın gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda mücadele eden Atletico Madrid grup aşamasını namağlup tamamladı. İspanyol takımı oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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