İKİ TAKIMDA SON DURUM

İtalya Ligi’nde zirvenin sahibi Inter, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi’nde finalde Manchester City’e kaybetmişti. Yeni sezonda ise hem Avrupa’da hem de ligde başarılı bir grafik çizdiler. Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda 6 karşılaşma oynayan Inter 3 galibiyet ve 3 beraberlikle grubunu ikinci tamamladı. Inter, Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

Öte yandan Atletico Madrid bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid ve Girona’nın gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi E Grubu’nda mücadele eden Atletico Madrid grup aşamasını namağlup tamamladı. İspanyol takımı oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.