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İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır? İnstagram Hesap Dondurma ve Geçici, Kalıcı Dondurma Linki

Instagram dondurma nasıl yapılır? Instagram hesabı dondurma işlemi hakkında bilmeniz gerekenler

Instagram, 1 milyarı aşkın kullanıcısı ile en çok tercih edilen sosyal medya platformları arasında yer alıyor. Yaşanan veri ihlalleri ya da çeşitli durumlara bağlı olarak Instagram hesap dondurmak ve Instagram geçici, kalıcı hesap silme işlemi dönem dönem artış gösteriyor. Instagram kullanıcılarına özel hazırladığımız "Instagram Dondurma Nasıl Yapılır? Instagram Hesap Dondurma ve Geçici, Kalıcı Dondurma Linki" başlıklı içeriğimizden bilgi alabilirsiniz. Instagram dondurma linki üzerinden son derece kolay ve pratik bir şekilde Instagram hesap silme işlemi kalıcı ya da geçici olarak yapılıyor. Instagram hesabı dondurma linki ile beraber hesabınızı geçici ya da kalıcı olarak kapatmak için izlemeniz gereken adımlara yakından bakalım.

Giriş: 17.04.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sosyal medya platformları arasında popülerliğini giderek artan Instagram, milyonlarca insanın günlük hayatında sıkça kullandığı bir uygulama. Ancak bazen, özellikle yoğun tempolu bir hayat sürüldüğünde Instagram gibi uygulamaların kişiyi daha fazla meşgul etmesinden şikayetçi olunabiliyor. Bu durumda, Instagram hesap dondurma işlemi devreye girer. İçeriğimizin devamından kolayca ulaşabileceğiniz Instagram dondurma linki sayesinde hesabınızı dondurmanız mümkündür. Hesap dondurma işlemi sonrası hesabınız hala Instagram'da mevcut olacaktır ancak kullanıcılar profilinizi görüntülemeyecek veya size mesaj gönderemeyecektir. Bu sayede, hesabınızı bir süreliğine pasif hale getirerek kendinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Instagram hesap dondurma işlemi oldukça basittir ve kullanıcı dostudur. Hesap ayarları bölümünde bulunan "Hesabı Geçici Olarak Dondur" seçeneğine tıklamanız yeterlidir. İster geçici dondurma isterse kalıcı hesap dondurma işlemi yapın, hesabınızı herhangi bir zamanda tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Instagram hesabı dondurma işlemiyle ilgili olarak detaylı bilgi almak için Instagram hesap dondurma linki sayfamızdan yararlanabilirsiniz.

    İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır?

    Instagram kullanıcılarının sıkça merak ettiği "İnstagram Dondurma Nasıl Yapılır? Instagram Hesap Dondurma ve Geçici, Kalıcı Dondurma Linki" konusu üzerine hazırladığımız bu içerikte, hesap dondurma sürecini adım adım anlatıyoruz. İster sosyal medya molası vermek isteyin, ister daha fazla gizlilik sağlamak amacıyla hesabınızı geçici veya kalıcı olarak dondurmayı düşünün, bu rehberde hesap dondurma linki ve yöntemi hakkında bilgi bulacaksınız. Geçici dondurma seçeneğiyle, dilediğiniz zaman hesabınızı yeniden aktif hale getirme imkanına sahip olacaksınız. Kalıcı dondurma ise hesabınızı tamamen kapatmak için kullanılabilir. Bu yazımızda, Instagram hesap dondurma sürecinin tüm detaylarını ve dondurma linkini bulabileceksiniz.

  • Instagram Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

    İnstagram dondurma linki ile hesabınızı bir süreliğine, geçici olarak kapatmanız mümkün. Hesabınızı geçici olarak kapattığınızda profiliniz, fotoğraflarınız, yorumlarınız ve beğenmeleriniz, tekrar giriş yaparak hesabınızı yeniden etkinleştirene kadar gizlenir. Burada unutmamanız gereken nokta şu ki, Instagram hesabınızı sadece bir bilgisayardan veya mobil tarayıcıdan kapatabilirsiniz.

    Instagram dondurmak için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edin:

  • https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/

    1. Bir bilgisayardan instagram.com'a giriş yapın. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici olarak kapatamazsınız.

    2. Sağ üst köşedeki profil resminize ve Profil'e ve ardından Profili Düzenle'ye tıklayın.

    3. Ekranda aşağıya doğru inin, sağ alttaki Hesabımı geçici olarak kapat'a tıklayın.

    4. Hesabını neden kapatıyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrar girin. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir sebep seçip şifrenizi girdiğinizde görünür.

    5. Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklayın. Unutmayınız ki, hesabınızı geçici olarak kapatmak için hesabınıza giriş yapabiliyor olmanız gerekir.

    INSTAGRAM DONDURMAK (GEÇİCİ KAPATMA) LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Instagram Hesap Silme İşlemi Nasıl Yapılır? 

    Instagram silme linki üzerinden gerekli işlemleri yapmadan önce, Instagram'daki bilgilerinizin (fotoğraflar ve gönderiler gibi) bir kopyasını indirmenizi tavsiye ederiz. Instagram hesap silme işleminden sonra Instagram'ın Verileri İndir aracına erişim sağlayamazsınız ve fotoğraf, video, gönderi, hikaye gibi birçok bilginize bir daha ulaşamazsınız.

    Aşağıdaki ilk maddede bulunan Instagram silme linkine tıkladıktan sonra şu adımları izleyin:

  • https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/

    1. Eğer Instagram'a daha önceden giriş yaptıysanız "Hesabını Sil" seçeneği ile karşılaşacaksınız. Giriş sağlamadıysanız kullanıcı bilgilerinizi girerek Instagram'a giriş yapın.

    2. Hesabını neden siliyorsun? sorusunun yanındaki açılır menüden bir seçim yapın ve şifrenizi tekrardan girin.

    3. Hesabınızı kalıcı olarak silme seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğinizde görünür.

    4. [Kullanıcı adı]'nı sil'e tıklayın veya dokunun.

    INSTAGRAM SİLMEK İÇİN KULLANACAĞINIZ LİNK

  • Instagram Hesabı Kaç Günde Tamamen Silinir?

    Hesabınızın silinmesini talep ettikten 30 gün sonra hesabınız ve tüm bilgileriniz kalıcı olarak silinir ve bilgilerinizi geri getiremezsiniz. Bu 30 günlük süreçte, içerikler Instagram Kullanım Koşulları'na ve Veri İlkesi'ne tabi olmaya devam eder ve Instagram'ı kullanan diğer kişiler bu içeriklere erişemez. Başladıktan sonra silme sürecinin tamamlanması 90 güne kadar sürebilir. İçeriklerinizin kopyaları 90 günün ardından bir afet, yazılım hatası veya diğer veri kaybı durumlarında kurtarma amacıyla Instagram'ın yedek depolama alanında tutulabilir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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