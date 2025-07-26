Instagram'a canlı konum izleme özelliği geldi! Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılır?
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Son olarak teknoloji devi Meta, uzun süredir test edilen Instagram'da canlı konum izleme özelliğini kullanıma sundu. Platforma gelen yeni özellik, hem sosyal buluşmaları kolaylaştırıyor hem de kimin nerede ne yaptığını gösteriyor. Peki, Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılır? İşte, Instagram'a canlı konum izleme özelliği hakkında detaylar…
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Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni özelliği ile gündemde. Meta, Instagram’a yeni bir etkileşim aracı daha ekledi. Bir süredir test edilen canlı konum izleme özelliği, Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcıların erişimine açıldı. Özellik sayesinde platformun kullanıcıları, konum paylaşımına izin veren arkadaşlarının nerede olduğunu anlık olarak görebiliyor. Peki, Instagram’da canlı konum nasıl paylaşılır? İşte, Instagram'a canlı konum izleme özelliği ile ilgili merak edilenler…
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INSTAGRAM CANLI KONUM İZLEME ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU
Instagram için canlı konum takibi özelliği, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu ve daha sonra kademeli bir şekilde kullanıcıların erişimine açılmaya başlandı.
Teknoloji devi Meta, Instagram’da canlı konum izleme özelliğini 26 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sundu.
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, konum paylaşımı açık olan arkadaşlarını anlık olarak takip edebilecek ve son hikayelerini hangi konumdan paylaştığını görebilecek.
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‘’KİM NEREDE, NE YAPIYOR?’’ MERAKINI GİDERECEK
Instagram canlı konum izleme özelliği, hem sosyal buluşmaları kolaylaştırıyor hem de “kim nerede, ne yapıyor” merakını gideriyor.
Ayrıca kullanıcıların gizliliklerini yönetmelerine de olanak tanıyor. Özelliğin güvenlik endişesi yaratmaması için konum paylaşımının kullanıcı kontrolünde olması dikkat çekiyor.
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INSTAGRAM’DA CANLI KONUM NASIL PAYLAŞILIR?
Instagram canlı konum izleme özelliğini kullanmak için ilk olarak DM kutusuna girin.
Ardından mesajların üst kısmında yer alan notlar bölümündeki harita simgesine tıklayın.
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Daha sonra Ayarlar simgesine tıklayıp konumunuzu kimlerin görebileceğini seçin.
Konum paylaşımını kapatmak istediğinizde en altta yer alan Hiç Kimse (Konumu Paylaşma) seçeneğini işaretleyin.
Bu kısımda konum paylaşımını ne kadar süreyle (3 saat, 24 saat, Tekrar açana kadar) kapatmak istediğinizi de seçebilmek mümkün.