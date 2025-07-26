Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Instagram'a canlı konum izleme özelliği geldi! Instagram’da canlı konum nasıl paylaşılır?

        Instagram'a canlı konum izleme özelliği geldi! Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılır?

        Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformu Instagram'a her geçen gün yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Son olarak teknoloji devi Meta, uzun süredir test edilen Instagram'da canlı konum izleme özelliğini kullanıma sundu. Platforma gelen yeni özellik, hem sosyal buluşmaları kolaylaştırıyor hem de kimin nerede ne yaptığını gösteriyor. Peki, Instagram'da canlı konum nasıl paylaşılır? İşte, Instagram'a canlı konum izleme özelliği hakkında detaylar…

        Giriş: 26.07.2025 - 15:56 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meta çatısı altında faaliyet göstermeye devam eden popüler sosyal medya platformu Instagram, yeni özelliği ile gündemde. Meta, Instagram’a yeni bir etkileşim aracı daha ekledi. Bir süredir test edilen canlı konum izleme özelliği, Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcıların erişimine açıldı. Özellik sayesinde platformun kullanıcıları, konum paylaşımına izin veren arkadaşlarının nerede olduğunu anlık olarak görebiliyor. Peki, Instagram’da canlı konum nasıl paylaşılır? İşte, Instagram'a canlı konum izleme özelliği ile ilgili merak edilenler…

        • 2

          INSTAGRAM CANLI KONUM İZLEME ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNULDU

          Instagram için canlı konum takibi özelliği, bir süredir sınırlı sayıda kullanıcı tarafından test ediliyordu ve daha sonra kademeli bir şekilde kullanıcıların erişimine açılmaya başlandı.

          Teknoloji devi Meta, Instagram’da canlı konum izleme özelliğini 26 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla Türkiye dahil birçok ülkede kullanıma sundu.

          Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, konum paylaşımı açık olan arkadaşlarını anlık olarak takip edebilecek ve son hikayelerini hangi konumdan paylaştığını görebilecek.

        • 3

          ‘’KİM NEREDE, NE YAPIYOR?’’ MERAKINI GİDERECEK

          Instagram canlı konum izleme özelliği, hem sosyal buluşmaları kolaylaştırıyor hem de “kim nerede, ne yapıyor” merakını gideriyor.

          Ayrıca kullanıcıların gizliliklerini yönetmelerine de olanak tanıyor. Özelliğin güvenlik endişesi yaratmaması için konum paylaşımının kullanıcı kontrolünde olması dikkat çekiyor.

        • 4

          INSTAGRAM’DA CANLI KONUM NASIL PAYLAŞILIR?

          Instagram canlı konum izleme özelliğini kullanmak için ilk olarak DM kutusuna girin.

          Ardından mesajların üst kısmında yer alan notlar bölümündeki harita simgesine tıklayın.

        • 5

          Daha sonra Ayarlar simgesine tıklayıp konumunuzu kimlerin görebileceğini seçin.

          Konum paylaşımını kapatmak istediğinizde en altta yer alan Hiç Kimse (Konumu Paylaşma) seçeneğini işaretleyin.

          Bu kısımda konum paylaşımını ne kadar süreyle (3 saat, 24 saat, Tekrar açana kadar) kapatmak istediğinizi de seçebilmek mümkün.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP'den komisyona 4 isim
        MHP'den komisyona 4 isim
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        İmralı'dan tahliye! Veysi Aktaş neden tahliye edildi?
        2 asker şehit oldu
        2 asker şehit oldu
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Gözler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Silopi'de rekor: 50.5 derece
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Ali Koç'tan transfer müjdesi!
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        Adli kontrolle serbest bırakıldı
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        F.Bahçe, Chobani ile resmen anlaştı!
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Facianın yeni görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer ve ayrılık açıklaması!
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        Çifte vahşet: Anne ile kızı öldürüldü
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        F.Bahçe'de Yüksek Divan Kurulu gerçekleşiyor!
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        ABD'de ölmüştü! Sevgilisi için yakalama kararı
        4 kentte orman yangını
        4 kentte orman yangını
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        F.Bahçe'den Stegan Ortega bombası!
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        Bülent Ersoy’un korku dolu anları
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        "Yapay zeka kullanmıyorsanız, işinizi yapay zeka kullanan birine kaptıracaksınız"
        İnternet yargılamaları
        İnternet yargılamaları
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Sıcakta gelen sessiz tehlike!
        Habertürk Anasayfa